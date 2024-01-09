Долгова Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1926 или 24.07.1925
Отец ребёнка: Долгов Савин Ермилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Евдокия Савиновна
Отец ребёнка: Долгов Савин Ермилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долгов Савин Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно