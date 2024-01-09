Долгова Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1926 или 24.07.1925

Сын: Долгов Фома Савинович

Отец ребёнка: Долгов Савин Ермилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Евдокия Савиновна

Отец ребёнка: Долгов Савин Ермилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Виктор Савинович

Отец ребёнка: Долгов Савин Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Савин Ермилович

Смерть
Неизвестно
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