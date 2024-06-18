Назарова (Ванюрхина) Неонила Иларионова
Место рождения
Дата рождения21.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Иларион Максимов и законная жена его Анастасия Стефанова,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.10.1881 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки Филимон Абрамов и той же деревни крестьянская девица Дарья Васильева
Рождение ребёнка
23.02.1905 ст.
Дочь: (Назарова) Евдокия Михаилова
Отец ребёнка: Назаров Михаил Стефанов
Села Поручикова крестьянин Михаил Стефанов Назаров и законная жена его Неонила Илларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно