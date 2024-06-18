Назарова (Ванюрхина) Неонила Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Ванюрхина) Неонила Иларионова

Назарова (Ванюрхина) Неонила Иларионова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881 ст.

Отец: Ванюрхин Ларион (Илларион) Максимов

Мать: Ванюрхина Анастасия (Настасья) Стефанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иларион Максимов и законная жена его Анастасия Стефанова,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил Стефанов

Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
22.10.1881 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки Филимон Абрамов и той же деревни крестьянская девица Дарья Васильева
Рождение ребёнка
23.02.1905 ст.

Дочь: (Назарова) Евдокия Михаилова

Отец ребёнка: Назаров Михаил Стефанов

Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Поручикова крестьянин Михаил Стефанов Назаров и законная жена его Неонила Илларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.