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Сивкова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1931

Отец: Николай

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивков Энгельс

Рождение ребёнка
23.10.?

Сын: Сивков Геннадий Энгельсович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.03.?

Дочь: Сивкова Светлана Энгельсовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Елена Энгельсовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Гавричева Галина Энгельсовна

Отец ребёнка: Михаил?

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