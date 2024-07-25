Сивкова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сивков Энгельс
Рождение ребёнка
23.10.?
Сын: Сивков Геннадий Энгельсович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.03.?
Дочь: Сивкова Светлана Энгельсовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Елена Энгельсовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Гавричева Галина Энгельсовна
Отец ребёнка: Михаил?