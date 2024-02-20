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Дьяченко Гавриил Георгиевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.07.1882

Дата смерти

20.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
20.06.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Рождение
11.07.1882

Отец: Дьяченко Георгий Петрович

Мать: Дьяченко Гликерия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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