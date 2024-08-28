Чикичев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1981
Сын: Чикичев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чикичева Березина Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
26.06.1984
Дочь: Рэдукану Елена Николаевна
Мать ребёнка: Чикичева Березина Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1985
Сын: Чикичев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чикичева Березина Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
1989
Сын: Чикичев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чикичева Березина Галина Григорьевна