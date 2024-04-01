Борисова 1, Бабанова 2? (Пинжакова) Аксинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Любовь Алексеева
Отец ребёнка: Борисов Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Борисов Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
07.07.1801
Отец ребёнка: Борисов Алексей Афанасьев
Бракосочетание
18.01.1804
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно