Борисова 1, Бабанова 2? (Пинжакова) Аксинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова 1, Бабанова 2? (Пинжакова) Аксинья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Семен Крест. Липовского Погосту, Тоб. Округи

Мать: Пинжакова2 ? Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Любовь Алексеева

Отец ребёнка: Борисов Алексей Афанасьев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Борисов Алексей Афанасьев

Рождение ребёнка
07.07.1801

Сын: Борисов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Борисов Алексей Афанасьев

Бракосочетание
18.01.1804

Муж: Бабанов Возм Стефан Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Алексей Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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