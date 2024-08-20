Lieberson (Liberson) Goddard
Место рожденияHanley, Stoke-on-Trent, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
Дата рождения05.04.1911
Дата смерти29.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
25.10.1946
Сын: Lieberson Peter G
Мать ребёнка: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)
Рождение ребёнка
1949
Сын: Lieberson Jonathan
Мать ребёнка: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)
Смерть
29.05.1977