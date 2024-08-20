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Lieberson (Liberson) Goddard

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Место рождения

Hanley, Stoke-on-Trent, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom

Дата рождения

05.04.1911

Дата смерти

29.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1946

Жена: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)

Рождение ребёнка
25.10.1946

Сын: Lieberson Peter G

Мать ребёнка: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)

Рождение ребёнка
1949

Сын: Lieberson Jonathan

Мать ребёнка: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)

Смерть
29.05.1977

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