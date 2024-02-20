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(Улюра) Мария Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

16.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886

Отец: Улюра Федор Иванович

Мать: Улюр Анастасия Анастасовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
26.07.1907

Дочь: Анна Н/Рожд Чаган //

Отец ребёнка: Чаган Иван Борисович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
14.01.1908

Муж: Чаган Иван Борисович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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