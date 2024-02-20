(Улюра) Мария Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения16.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886
Отец: Улюра Федор Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
26.07.1907
Дочь: Анна Н/Рожд Чаган //
Отец ребёнка: Чаган Иван Борисович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
14.01.1908
Муж: Чаган Иван Борисович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно