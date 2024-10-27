Пасхин Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Пасхина Мария Петровна
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Чекаурова (Пасхина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1879 ст.
Дочь: Курицына (Пасхина) Анфиса Петровна
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
20.12.1882 ст.
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пасхина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Закурдаева (Пасхина) Александра Петровна
Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна
Смерть
Неизвестно