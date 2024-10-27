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Пасхин Петр Григорьевич

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Пасхин Григорий Иванович

Мать: Пасхина (Филиппова) Евгения Арсеньевна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасхина Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Пасхина Мария Петровна

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Чекаурова (Пасхина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1879 ст.

Дочь: Курицына (Пасхина) Анфиса Петровна

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.12.1882 ст.

Сын: Пасхин Степан Петрович

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пасхина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Пасхин Василий Петрович

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Закурдаева (Пасхина) Александра Петровна

Мать ребёнка: Пасхина Любовь Павловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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