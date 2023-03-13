Андреянъ Семеновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянъ Семеновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Панкратъ Андреяновъ

Мать ребёнка: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1726

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

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