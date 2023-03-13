Андреянъ Семеновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Панкратъ Андреяновъ
Мать ребёнка: не указана
Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1726
Сын: Андрей
Мать ребёнка: не указана