Гультяев Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1878 ст.
Отец: Гультяев Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1911 ст.
Сын: Гультяев Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Гультяева Ирина Федотьевна
Рождение ребёнка
05.04.1914 ст.
Дочь: Гультяева Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Гультяева Ирина Федотьевна
Смерть
Неизвестно