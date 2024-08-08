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Гультяев Тимофей Яковлевич

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1878 ст.

Отец: Гультяев Яков Никитич

Мать: Гультяева Ульяна Филипповна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Ирина Федотьевна

Рождение ребёнка
10.10.1911 ст.

Сын: Гультяев Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Гультяева Ирина Федотьевна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.04.1914 ст.

Дочь: Гультяева Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Гультяева Ирина Федотьевна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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