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Тохтамыш (Коссе) Мария Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

16.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.07.1887

Муж: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Тохтамыш Христофор Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Тохтамыш Федор Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1891

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Тохтамыш Василий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.04.1897

Сын: Тохтамыш Георгий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.07.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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