Тохтамыш (Коссе) Мария Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти16.07.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.07.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.03.1888
Сын: Тохтамыш Христофор Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1889
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1891
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Тохтамыш Василий Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.07.1895
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.04.1897
Сын: Тохтамыш Георгий Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.07.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /