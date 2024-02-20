Корсун Семион Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения02.01.1919
Дата смерти18.01.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919
Отец: Корсун Михаил Петрович
Мать: Корсун Анна Петровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1919г.,лист-69,зап.-7.
Смерть
18.01.1919
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость | ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1919г.,лист-101,зап.-9.
Похороны
25.01.1919
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука