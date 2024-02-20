Корсун Семион Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Семион Михайлович

Корсун Семион Михайлович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

02.01.1919

Дата смерти

18.01.1919

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919

Отец: Корсун Михаил Петрович

Мать: Корсун Анна Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1919г.,лист-69,зап.-7.
Смерть
18.01.1919
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость | ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1919г.,лист-101,зап.-9.
Похороны
25.01.1919
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close