Шурупова Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Шурупова) Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Шурупова) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Шурупова) Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович
Смерть
Неизвестно