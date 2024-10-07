Шурупова Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурупова Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурупов Абрам Феоктистович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Шурупова) Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шурупов Борис Абрамович

Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Шурупова) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Шурупова) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Шурупов Абрам Феоктистович

Смерть
Неизвестно

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