Фурсов Роман Константинович
Место рожденияд. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1807
Дата смерти29.01.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Фурсов Константин Ларионович
Мать: Фурсова Анна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
29.01.1878