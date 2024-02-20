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Фурсов Роман Константинович

Место рождения

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

29.01.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Фурсов Константин Ларионович

Мать: Фурсова Анна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Фурсов Иван Романович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Фурсов Семен Романович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
29.01.1878
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