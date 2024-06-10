Климова (Шмакова) Маремьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Шмаков Илья Артемьев
Мать: Шмакова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Климов Петр Федоров
Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов
Смерть
Неизвестно