Климова (Шмакова) Маремьяна Иванова 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Шмакова) Маремьяна Иванова

Место рождения

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Шмаков Илья Артемьев

Мать: Шмакова Василиса Иванова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Климов Петр Федоров

Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Климов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Климов Василий Федоров

Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Трофим Федоров

Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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