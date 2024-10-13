Шумилов Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1866 ст.
Дочь: (Шумилова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна
Рождение ребёнка
?.02.1869
Дочь: (Шумилова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна
Рождение ребёнка
17.12.1872 ст.
Сын: Шумилов Ванифатий Иванович
Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна
Рождение ребёнка
03.08.1876 ст.
Дочь: (Шумилова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна
Смерть
Неизвестно