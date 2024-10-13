Шумилов Иван Никитович 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилов Иван Никитович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шумилов Никита Дмитриевич

Мать: Шумилова (Шалашова) Неонила Дмитриевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Екатерина Ефремовна

Рождение ребёнка
05.05.1866 ст.

Дочь: (Шумилова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1869

Дочь: (Шумилова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1872 ст.

Сын: Шумилов Ванифатий Иванович

Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1876 ст.

Дочь: (Шумилова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шумилова Екатерина Ефремовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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