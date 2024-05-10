(Павлова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1944
Отец: Павлов Александр Федосеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубенкова (Сорокина) Ольга
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Ирина
Отец ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно