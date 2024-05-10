(Павлова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Павлова) Зоя Александровна

(Павлова) Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1944

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1944

Отец: Павлов Александр Федосеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубенкова (Сорокина) Ольга

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Ирина

Отец ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.