Помазкина (Помазкина) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Райзенберг (помазкина) Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Кузнецова (помазкина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно