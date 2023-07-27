Помазкина (Помазкина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазкина (Помазкина) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Райзенберг (помазкина) Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Кузнецова (помазкина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помазкин Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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