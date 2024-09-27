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Чекалина Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

30.01.1927

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1891

Дочь: Кошлакова (Чекалина) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
10.12.1894

Сын: Чекалин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
23.12.1896

Дочь: (Чекалина) Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Смерть
30.01.1927

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