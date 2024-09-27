Чекалина Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти30.01.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1891
Дочь: Кошлакова (Чекалина) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
10.12.1894
Сын: Чекалин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1896
Дочь: (Чекалина) Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Смерть
30.01.1927