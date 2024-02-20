(Корсун) Евфросиния Захаровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти04.04.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
04.04.1882
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука