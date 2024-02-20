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(Корсун) Евфросиния Захаровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

04.04.1882

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Корсун Захарий Стефанович

Мать: Корсун Акилина Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
04.04.1882
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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