Трусова Аграфена (Агриппина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Аграфена (Агриппина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

11.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ольга Дементьевна

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ираида Дементьевна

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вера Дементьевна

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Трусов Тимофей Дементьевич

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Трусов Федор Дементьевич

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Трусов Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Дементий Тимофеевич

Смерть
11.09.1896
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от сибирской язвы
Похороны
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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