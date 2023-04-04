Трусова Аграфена (Агриппина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти11.09.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ольга Дементьевна
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталья Дементьевна
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ираида Дементьевна
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вера Дементьевна
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.02.1889
Сын: Трусов Тимофей Дементьевич
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.02.1889
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Трусов Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Трусов Дементий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1896
Причина смерти: от сибирской язвы
Похороны
Неизвестно