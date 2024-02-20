(Корсун) Анастасия Силина
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения28.12.1880
Дата смерти18.08.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1880
Отец: Корсун Сила Иванович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 105 /, м/к-1880г../ зап.№ 84 /
Смерть
18.08.1885
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от удара | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 118 /.
Похороны
20.08.1885
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1885г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 118 /.