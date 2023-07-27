Федоров Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Федорова (икрина) Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Федорова (икрина) Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003