Федоров Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Федорова (икрина) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Федорова (икрина) Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (икрина) Юлия Николаевна

Смерть
2003
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