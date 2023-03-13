Зайцевъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Зайцевъ Маркъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зайцевъ Трифанъ
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно