Зайцевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Зайцевъ Маркъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Зайцевъ Трифанъ

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Пелагея Григорьева

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