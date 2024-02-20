(Корсунова) Евфросинья Киприоновна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти30.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
30.07.1912
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - коклюш | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 104 /.
Похороны
31.07.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 104 /.