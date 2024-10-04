Гормачева Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГормачева Дарья Петровна

Гормачева Дарья Петровна

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1839

Отец: Гормачев Петр Гавриилович

Мать: Гормачева Марфа Петровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
6 8 3 1839 дочь Дарья Тшлыково крестьянин (Гормачев) Петр Гаврилович Марфа Петровна Тшлыково крестьянин Василий Иванович Тшлыково крестьянка (Копранова) Марфа Акимовна Гавриил Антонович
Бракосочетание
13.05.1855

Муж: Терентий Васильевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
4 13 5 1855 Терентий Васильевич Василий Яковлевич 19 Тшлыково 1 1836 (Гормачева) Дарья Петровна Петр Гаврилович 16 Тшлыково 1 1839 Тшлыково крестьянин Матвей Васильевич Тшлыково крестьянин Ив... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1858

Сын: Фома Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Васильевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
32 29 9 1858 сын Фома Тшлыково крестьянин Терентий Васильевич Дарья Петровна Тшлыково крестьянин Даниил Денисьевич Тшлыково крестьянка Варвара Ивановна Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1861

Дочь: Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Васильевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
14 4 8 1861 дочь Наталья Тшлыково крестьянин Терентий Васильевич Дарья Петровна
Бракосочетание
05.12.1873

Муж: Григорий Емельянович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
12 5 12 1873 Крестьянин Григорий Емельянович 24 Безымянное 2 1849 Дарья Петровна 33 Тшлыково Крестьянка 2 1840 Сальницы крестьянин Евстафий Иванович Сальницы крестьянин Василий Иванович Тшлык... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.