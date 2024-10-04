Гормачева Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1839
6 8 3 1839 дочь Дарья Тшлыково крестьянин (Гормачев) Петр Гаврилович Марфа Петровна Тшлыково крестьянин Василий Иванович Тшлыково крестьянка (Копранова) Марфа Акимовна Гавриил Антонович
Бракосочетание
13.05.1855
Муж: Терентий Васильевич
4 13 5 1855 Терентий Васильевич Василий Яковлевич 19 Тшлыково 1 1836 (Гормачева) Дарья Петровна Петр Гаврилович 16 Тшлыково 1 1839 Тшлыково крестьянин Матвей Васильевич Тшлыково крестьянин Ив... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1858
Сын: Фома Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Васильевич
32 29 9 1858 сын Фома Тшлыково крестьянин Терентий Васильевич Дарья Петровна Тшлыково крестьянин Даниил Денисьевич Тшлыково крестьянка Варвара Ивановна Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1861
Дочь: Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Васильевич
14 4 8 1861 дочь Наталья Тшлыково крестьянин Терентий Васильевич Дарья Петровна
Бракосочетание
05.12.1873
Муж: Григорий Емельянович
12 5 12 1873 Крестьянин Григорий Емельянович 24 Безымянное 2 1849 Дарья Петровна 33 Тшлыково Крестьянка 2 1840 Сальницы крестьянин Евстафий Иванович Сальницы крестьянин Василий Иванович Тшлык... Показать все
Смерть
Неизвестно