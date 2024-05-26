Домна Сергеевна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Сергеевна

Место рождения

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1864

Муж: Маслов Михаил Порфирьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 149 Михаил Перфилов нет 19 Перфил Федоров 1845 Гремячка (Домна) Сергеева 17 Сергей Егоров 1847 Донауровский Урай
Смерть
До 1870

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