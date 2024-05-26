Домна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 149 Михаил Перфилов нет 19 Перфил Федоров 1845 Гремячка (Домна) Сергеева 17 Сергей Егоров 1847 Донауровский Урай
Смерть
До 1870