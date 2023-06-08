Шапкина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1854
Дочь: Шапкина (Шапкина) Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Шапкин Алексей Архипович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно