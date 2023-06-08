Шапкина Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Алексей Архипович

Рождение ребёнка
03.01.1854

Дочь: Шапкина (Шапкина) Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Шапкин Алексей Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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