Икрина (Икрина) Матрена Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович
Рождение ребёнка
01.10.1892
Дочь: Устинья Карповна
Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович
Рождение ребёнка
25.11.1894
Дочь: Варвара Карповна
Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Наталья Карповна
Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович
Рождение ребёнка
14.12.1897
Дочь: Евгения Карповна
Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно