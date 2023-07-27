Икрина (Икрина) Матрена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Матрена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович

Рождение ребёнка
01.10.1892

Дочь: Устинья Карповна

Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович

Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович

Рождение ребёнка
25.11.1894

Дочь: Варвара Карповна

Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Наталья Карповна

Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович

Рождение ребёнка
14.12.1897

Дочь: Евгения Карповна

Отец ребёнка: Икрин Карп Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Карп Никанорович

Смерть
Неизвестно
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