Кравцов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Иван Вячеславович

Мать ребёнка: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Богдан Вячеславович

Мать ребёнка: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна

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