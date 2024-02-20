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Ставбуров Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1767

Дата смерти

06.01.1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ставбуров Григорий Иванович

Мать: Ставбур Ирина Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
06.01.1789
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - горячка | ЦГИАК/Киев/,Ф - 1989-1-578,м/к-1789г.лист-457,зап.-6
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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