Луковкина (Костецкая) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковкина (Костецкая) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костецкий Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганкова (Луковкина) Анна

Отец ребёнка: Луковкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковкин Сергей

Рождение ребёнка
1921

Сын: Луковкин Владимир

Отец ребёнка: Луковкин Сергей

Смерть
Неизвестно

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