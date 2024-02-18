Луковкина (Костецкая) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костецкий Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкова (Луковкина) Анна
Отец ребёнка: Луковкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луковкин Сергей
Рождение ребёнка
1921
Сын: Луковкин Владимир
Отец ребёнка: Луковкин Сергей
Смерть
Неизвестно