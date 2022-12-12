Калинкин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинкин Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкин Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинкина Екатерина
Смерть
Неизвестно
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия