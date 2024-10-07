Устинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кузьма Перфильев

Отец ребёнка: Перфил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Перфильева

Отец ребёнка: Перфил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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