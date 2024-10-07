Устинья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перфил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кузьма Перфильев
Отец ребёнка: Перфил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Перфильева
Отец ребёнка: Перфил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно