Рябуха Андрей Сергеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения07.07.1892
Дата смерти10.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892
Отец: Рябуха Сергей Андреевич
Мать: Рябуха Ксения Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
10.08.1892
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое