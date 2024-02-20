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Рябуха Андрей Сергеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

07.07.1892

Дата смерти

10.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892

Отец: Рябуха Сергей Андреевич

Мать: Рябуха Ксения Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
10.08.1892
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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