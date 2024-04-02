Вареник Неизвестно Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вареник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вареник Неизвестно Неизвестно
Мать ребёнка: Вареник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вареник Неизвестно Неизвестно
Мать ребёнка: Вареник Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вареник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вареник Неизвестно Неизвестно