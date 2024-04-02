Вареник Неизвестно Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник Неизвестно Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вареник Илья Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вареник Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: Вареник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вареник Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: Вареник Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вареник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вареник Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

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