Вежава Теняшева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1651
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Дмитрий Кипаев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Ведяшка Кипаев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Девятка Кипаев
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1715