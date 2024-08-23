Вежава Теняшева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вежава Теняшева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1677 г.р.
Около 1686 г.р.
Около 1692 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Дмитрий Кипаев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Ведяшка Кипаев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Девятка Кипаев

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1715

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