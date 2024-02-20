(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Любовь Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Любовь Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

02.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
02.07.1916
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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