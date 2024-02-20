Шаповалов Федор Ерофеевич
Место рожденияУССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Дата рождения1913
Дата смерти18.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Шаповалов Ерофей Семенович
Мать: Шаповалова Икерия
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
18.05.1922
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое