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Шаповалов Федор Ерофеевич

Место рождения

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.05.1922

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шаповалов Ерофей Семенович

Мать: Шаповалова Икерия

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
18.05.1922
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
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