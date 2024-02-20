Золото Савва Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти08.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
08.12.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-73,зап.-67,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-277
Похороны
10.12.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба