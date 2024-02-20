Золото Савва Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Савва Антонович

Золото Савва Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

08.12.1910

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.12.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-73,зап.-67,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-277
Похороны
10.12.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1910

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close