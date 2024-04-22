Шестаков Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.07.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1982
Отец: Шестаков Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
16.05.2009
Сын: Шестаков Максим Викторович
Мать ребёнка: Шестакова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.10.2015
Дочь: Шестакова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Шестакова Юлия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Юлия Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край