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Шестаков Виктор Михайлович

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

25.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1982

Отец: Шестаков Михаил Юрьевич

Мать: Шестакова Елена Борисовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.05.2009

Сын: Шестаков Максим Викторович

Мать ребёнка: Шестакова Юлия Сергеевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.10.2015

Дочь: Шестакова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Шестакова Юлия Сергеевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Юлия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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