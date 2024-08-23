Панин Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Губанова) Ульяна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Губанова) Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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