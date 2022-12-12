Кондрашова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Кондрашов Антон Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Козьмич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Кондрашова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Козьмич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондрашов Яков Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Козьмич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Козьмич

Смерть
Неизвестно
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