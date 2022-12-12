Кондрашова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Кондрашова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно