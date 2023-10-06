Хильковская (Панькова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.10.1906
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Хильковский Василий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно