Хильковская (Панькова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильковская (Панькова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887

Отец: Паньков Григорий Потапович

Мать: Панькова Ксения Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.10.1906

Муж: Хильковский Василий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Хильковский Василий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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