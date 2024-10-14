Деркач Козьма Андреевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти24.02.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деркач Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Деркач Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Деркач Евдокия Козьминична
Мать ребёнка: Деркач Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Деркач Анна Козьминична
Мать ребёнка: Деркач Акулина Фёдоровна
Восприемник
01.10.1836 ст.
Устина Игнатьевна Шамрицкая
Смерть
24.02.1843 ст.
От чахотки