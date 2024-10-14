Деркач Козьма Андреевич 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДеркач Козьма Андреевич

Деркач Козьма Андреевич

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

24.02.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Деркач Андрей Яковлевич

Мать: Деркач (Ярошок) Матрёна Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деркач Акулина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Деркач Прокофий Козьмич

Мать ребёнка: Деркач Акулина Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Деркач Евдокия Козьминична

Мать ребёнка: Деркач Акулина Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Деркач Анна Козьминична

Мать ребёнка: Деркач Акулина Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
01.10.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Устина Игнатьевна Шамрицкая
Смерть
24.02.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
От чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.