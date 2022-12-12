Ларюхина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1900
Рождение ребёнка
18.11.1900
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ларюхин Петр Данилович
Рождение ребёнка
13.02.1909
Отец ребёнка: Ларюхин Петр Данилович
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Ларюхин Петр Данилович
Смерть
Неизвестно