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Ларюхина Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1900

Муж: Ларюхин Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1900

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ларюхин Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Ларюхин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ларюхин Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ларюхин Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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