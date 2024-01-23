Бриль Михаил Феодоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Якимова
Рождение ребёнка
13.05.1867
Дочь: Бриль Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Татиана Якимова
Рождение ребёнка
20.04.1871
Мать ребёнка: Татиана Якимова
Смерть
Около 1872
Рождение ребёнка
23.04.1873
Мать ребёнка: Татиана Якимова