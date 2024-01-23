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Бриль Михаил Феодоров

Место рождения

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Бриль Феодор Власов

Мать: Александрович Алеся Гавриилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Якимова

Рождение ребёнка
13.05.1867

Дочь: Бриль Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Татиана Якимова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.04.1871

Сын: Бриль Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Татиана Якимова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Около 1872
Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.04.1873

Сын: Бриль Трофим Михайлов

Мать ребёнка: Татиана Якимова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

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