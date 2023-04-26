Томбасова Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Феофанова Анастасия Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Илья Томбасов

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Томбасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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