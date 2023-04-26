Томбасова Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Феофанова Анастасия Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Илья Томбасов
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Томбасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно