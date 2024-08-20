Siddoway Francis Robert
Место рожденияTeton, Fremont, Idaho, United States
Дата рождения25.08.1892
Дата смерти13.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1892
Отец: Siddoway James William
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1910
Военная служба
С 1917 по 1918
Место жительства
1940
Военная служба
1942
Смерть
13.03.1945
Похороны
17.03.1945