Siddoway Francis Robert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSiddoway Francis Robert

Siddoway Francis Robert

avatar

Место рождения

Teton, Fremont, Idaho, United States

Дата рождения

25.08.1892

Дата смерти

13.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1892

Отец: Siddoway James William

Мать: Siddoway (Briggs) Ruth Ann

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1910
Военная служба
С 1917 по 1918
Место жительства
1940
Военная служба
1942
Смерть
13.03.1945
Похороны
17.03.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.